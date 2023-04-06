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Ефим Васильев

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1795 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Василий

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Матвей Ефимов

Мать ребёнка: Екатерина Викторова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Афимья Ефимова

Мать ребёнка: Екатерина Викторова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
55
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Викторова

Смерть
Неизвестно
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