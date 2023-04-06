Ефим Васильев
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Матвей Ефимов
Мать ребёнка: Екатерина Викторова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Афимья Ефимова
Мать ребёнка: Екатерина Викторова
Место жительства
1858
55
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Викторова
Смерть
Неизвестно