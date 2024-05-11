(Флеер) Александра Борисовна 23.04.1893 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Флеер) Александра Борисовна

Место рождения

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

23.04.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1893 ст.

Отец: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)

Мать: Флеер (Варникова) Юлия Карловна

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Определеніемъ Красноярскаго Окружнаго Суда отъ 15 сент. 1898 г. сія родившаяся признана законной дочерью купца Бориса Ѳеодорова Флееръ и законной его жены Юліи Карловой. (Указъ Енис. Духовн. Консист. ... Показать все
Крещение
25.04.1893 ст.
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 188 - Актовые записи о рождении, браке и смерти Усть-Тунгусской церкви за 189... Показать все
Восприемник
08.07.1903 ст.
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Юлия Борисовна Флеер
Смерть
Неизвестно

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