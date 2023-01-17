Гребенщикова (Паринова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенщикова (Паринова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1915

Отец: Паринов Иван

Мать: Паринова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
21.05.1938

Сын: Попов Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Попов Федор Андреевич

Елань-Колено, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.04.1940

Дочь: Милова Роза Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Федор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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