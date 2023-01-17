Гребенщикова (Паринова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1915
Отец: Паринов Иван
Рождение ребёнка
21.05.1938
Отец ребёнка: Попов Федор Андреевич
Елань-Колено, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.04.1940
Дочь: Милова Роза Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно