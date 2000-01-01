Паринова (Лобанкова) Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1915
Дочь: Гребенщикова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Паринов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Паринов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Паринов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буравлева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Паринов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Паринов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Паринов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Паринов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Паринов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паринов Иван
Смерть
Неизвестно