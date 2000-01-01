Паринова (Лобанкова) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паринова (Лобанкова) Евдокия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1915

Дочь: Гребенщикова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Паринов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паринов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Паринов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паринов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Паринов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буравлева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Паринов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паринов Антон Иванович

Отец ребёнка: Паринов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паринов Артем Иванович

Отец ребёнка: Паринов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паринов Николай Иванович

Отец ребёнка: Паринов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паринов Никита Иванович

Отец ребёнка: Паринов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паринов Иван

Смерть
Неизвестно
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