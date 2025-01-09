Кажухова (Кажухова) Евдокия Семёновна 04.08.1850 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Кажухова (Кажухова) Евдокия Семёновна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 04.08.1850 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 03.06.1851 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Кажухов Семен Семенович29.01.1822 ст. г.р.
Мать
Кажухова (Жирёнкина) Ефросинья Яковлевна20.06.1824 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1850 ст.

Отец: Кажухов Семен Семенович

Мать: Кажухова (Жирёнкина) Ефросинья Яковлевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
06.08.1850 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крестный отец: казенный крестьянин Стефан Александров Белолипецкий

Смерть
03.06.1851 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Натуральная

Похороны
04.06.1851 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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