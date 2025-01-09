Кажухова (Кажухова) Евдокия Семёновна
женский, родилась 04.08.1850 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 03.06.1851 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецКажухов Семен Семенович29.01.1822 ст. г.р.
МатьКажухова (Жирёнкина) Ефросинья Яковлевна20.06.1824 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1850 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
06.08.1850 ст.
Смерть
03.06.1851 ст.
Похороны
04.06.1851 ст.