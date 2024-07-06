Пронина (Полянцева) Клавдия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения30.01.1926
Дата смерти06.04.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1926
Отец: Полянцев Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пронин Геннадий Иванович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
06.04.1993