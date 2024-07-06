Пронина (Полянцева) Клавдия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина (Полянцева) Клавдия Георгиевна

Место рождения

Большебрусянское, Белоярский, Свердловская область

Дата рождения

30.01.1926

Дата смерти

06.04.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1926

Отец: Полянцев Георгий

Мать: не указана

Большебрусянское, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пронин Геннадий Иванович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
06.04.1993

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