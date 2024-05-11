Орлов Степан Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Марфа Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: (Орлова) Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Орлова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: (Орлова) Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Орлова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Орлова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Орлова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около ?.04.1834
Дочь: (Орлова) Матрена Степановна
Мать ребёнка: Орлова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: (Орлова) Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Орлова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Орлова) Лепестинья Степановна
Мать ребёнка: Орлова Марфа Михайловна
Смерть
Неизвестно