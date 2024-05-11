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Орлов Степан Васильевич

Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Орлов Василий Петрович

Мать: Орлова Параскева Афанасьевна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Марфа Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: (Орлова) Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Орлова Марфа Михайловна

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: (Орлова) Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Орлова Марфа Михайловна

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Орлов Фома Степанович

Мать ребёнка: Орлова Марфа Михайловна

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Орлов Леонтий Степанович

Мать ребёнка: Орлова Марфа Михайловна

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1834

Дочь: (Орлова) Матрена Степановна

Мать ребёнка: Орлова Марфа Михайловна

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: (Орлова) Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Орлова Марфа Михайловна

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Орлова) Лепестинья Степановна

Мать ребёнка: Орлова Марфа Михайловна

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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