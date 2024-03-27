Линковски Иосеф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Линковский Нисон
Мать: Гися
Рождение ребёнка
1921
Сын: Линковски Шмуэль Дан
Мать ребёнка: Линковски Хая-Лейба
Dunilowicze
Рождение ребёнка
1930
Сын: Линковски Авраам
Мать ребёнка: Линковски Хая-Лейба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Линковски Хая-Лейба
Смерть
1942
Dunilowicze
Похороны
Неизвестно
Dunilowicze