Линковски Иосеф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Линковски Иосеф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Линковский Нисон

Мать: Гися

Рождение ребёнка
1921

Сын: Линковски Шмуэль Дан

Мать ребёнка: Линковски Хая-Лейба

Dunilowicze
Рождение ребёнка
1930

Сын: Линковски Авраам

Мать ребёнка: Линковски Хая-Лейба

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Линковски Хая-Лейба

Смерть
1942
Dunilowicze
Похороны
Неизвестно
Dunilowicze
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