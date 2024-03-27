Линковски (Пер) Хая-Лейба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Линковски (Пер) Хая-Лейба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Пер (peer) Лейба

Мать: Пер (peer) ?

Рождение ребёнка
1921

Сын: Линковски Шмуэль Дан

Отец ребёнка: Линковски Иосеф

Dunilowicze
Рождение ребёнка
1930

Сын: Линковски Авраам

Отец ребёнка: Линковски Иосеф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Линковски Иосеф

Смерть
1942
Dunilowicze
Похороны
Неизвестно
Dunilowicze
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