Линковски (Пер) Хая-Лейба
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Пер (peer) Лейба
Мать: Пер (peer) ?
Рождение ребёнка
1921
Сын: Линковски Шмуэль Дан
Отец ребёнка: Линковски Иосеф
Dunilowicze
Рождение ребёнка
1930
Сын: Линковски Авраам
Отец ребёнка: Линковски Иосеф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Линковски Иосеф
Смерть
1942
Dunilowicze
Похороны
Неизвестно
Dunilowicze