Ражева (Королёва) Ксения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ражева (Королёва) Ксения Васильева

Место рождения

Сухоблюдное, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Королёв Василий Иванов

Мать: не указана

Сухоблюдное, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
07.10.1879

Муж: Ражев Семён Дмитриев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
02.08.1880

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Ражев Семён Дмитриев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.06.1884

Дочь: Марфа Семёнова

Отец ребёнка: Ражев Семён Дмитриев

Рождение ребёнка
05.08.1888

Сын: Ражев Максим Семёнович

Отец ребёнка: Ражев Семён Дмитриев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.01.1891

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Ражев Семён Дмитриев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Ражев Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Ражев Семён Дмитриев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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