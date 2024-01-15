Ражева (Королёва) Ксения Васильева
Место рожденияСухоблюдное, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Королёв Василий Иванов
Сухоблюдное, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
07.10.1879
Муж: Ражев Семён Дмитриев
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
02.08.1880
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Ражев Семён Дмитриев
Рождение ребёнка
?.06.1884
Дочь: Марфа Семёнова
Отец ребёнка: Ражев Семён Дмитриев
Рождение ребёнка
05.08.1888
Отец ребёнка: Ражев Семён Дмитриев
Рождение ребёнка
31.01.1891
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Ражев Семён Дмитриев
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Ражев Семён Дмитриев
Смерть
Неизвестно