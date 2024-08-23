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Карп Иванович

Место рождения

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

После ?.03.1816

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1757 г.р.

Жена

Около 1794 г.р.

Дети

Около 1809 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1816 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Иван Денисович

Мать: Вера Савельевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Гликерья Карповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.07.1811

Сын: Евдоким Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Татьяна Карповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.02.1816

Дочь: Дарья Карповна

Мать ребёнка: Евдокия Ермолаевна

Бракосочетание
До ?.03.1816

Жена: Евдокия Ермолаевна

Смерть
После ?.03.1816

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