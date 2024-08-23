Карп Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиПосле ?.03.1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Иван Денисович
Мать: Вера Савельевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Гликерья Карповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.07.1811
Сын: Евдоким Карпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Татьяна Карповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.02.1816
Дочь: Дарья Карповна
Мать ребёнка: Евдокия Ермолаевна
Бракосочетание
До ?.03.1816
Жена: Евдокия Ермолаевна
Смерть
После ?.03.1816