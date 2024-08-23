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Вера Савельевна

Место рождения

Болдасево, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 26.06.1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Около 1777 г.р.
Около 1779 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Болдасево, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Болдасево, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Между 1772 и 1777

Муж: Иван Денисович

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Денисович

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Карп Иванович

Отец ребёнка: Иван Денисович

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 26.06.1782

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