Вера Савельевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 26.06.1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1772 и 1777
Муж: Иван Денисович
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Денисович
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Карп Иванович
Отец ребёнка: Иван Денисович
Смерть
После 26.06.1782