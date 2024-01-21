Пичужкина Мария ПЕтровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Пичужкин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Пичужкин Михаил Викторович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пичужкина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Пичужкин Михаил Викторович
Рождение ребёнка
04.06.1863
Дочь: Пичужкина Акилина МИхайловна
Отец ребёнка: Пичужкин Михаил Викторович
Рождение ребёнка
17.01.1868
Дочь: Пичужкина Ксения МИхайловна
Отец ребёнка: Пичужкин Михаил Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно