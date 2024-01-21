Пичужкина Мария ПЕтровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичужкина Мария ПЕтровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Пичужкин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Пичужкин Михаил Викторович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пичужкина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Пичужкин Михаил Викторович

Рождение ребёнка
04.06.1863

Дочь: Пичужкина Акилина МИхайловна

Отец ребёнка: Пичужкин Михаил Викторович

Рождение ребёнка
17.01.1868

Дочь: Пичужкина Ксения МИхайловна

Отец ребёнка: Пичужкин Михаил Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичужкин Михаил Викторович

Смерть
Неизвестно
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