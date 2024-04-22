Пичужкин Михаил Викторович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1845
Сын: Пичужкин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Пичужкина Мария ПЕтровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пичужкина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Пичужкина Мария ПЕтровна
Рождение ребёнка
04.06.1863
Дочь: Пичужкина Акилина МИхайловна
Мать ребёнка: Пичужкина Мария ПЕтровна
Рождение ребёнка
17.01.1868
Дочь: Пичужкина Ксения МИхайловна
Мать ребёнка: Пичужкина Мария ПЕтровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пичужкина Мария ПЕтровна
Смерть
Неизвестно