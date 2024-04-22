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Пичужкин Михаил Викторович

Место рождения

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Пичужкин Виктор Капитонович

Мать: Пичужкина Олимпиада Андреевна

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Пичужкин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Пичужкина Мария ПЕтровна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пичужкина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Пичужкина Мария ПЕтровна

Рождение ребёнка
04.06.1863

Дочь: Пичужкина Акилина МИхайловна

Мать ребёнка: Пичужкина Мария ПЕтровна

Рождение ребёнка
17.01.1868

Дочь: Пичужкина Ксения МИхайловна

Мать ребёнка: Пичужкина Мария ПЕтровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичужкина Мария ПЕтровна

Смерть
Неизвестно
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