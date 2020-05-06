Балабасова (Zaziyanz) Татьяна
Место рожденияRussian Federation
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.09.1981
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Russian Federation
Бракосочетание
Около 1977
Grozny, Gorod Groznyy, Chechnya, Russia
Супруг(-а): Ivan Balabasov (Balabas)
Рождение ребёнка
02.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Balabasov (balabas) Иван
Грозный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Balabasov (balabas) Иван
Грозный
Смерть
05.09.1981
Russian Federation
Похороны
Неизвестно
Grozny, Gorod Groznyy, Chechnya, Russia