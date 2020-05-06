Балабасова (Zaziyanz) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балабасова (Zaziyanz) Татьяна

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Место рождения

Russian Federation

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.09.1981

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Russian Federation
Бракосочетание
Около 1977

Муж: Balabasov (balabas) Иван

Grozny, Gorod Groznyy, Chechnya, Russia
Супруг(-а): Ivan Balabasov (Balabas)
Рождение ребёнка
02.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Balabasov (balabas) Иван

Грозный
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Balabasov (balabas) Иван

Грозный
Смерть
05.09.1981
Russian Federation
Похороны
Неизвестно
Grozny, Gorod Groznyy, Chechnya, Russia
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