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Balabasov (Balabas) Иван

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Место рождения

Rehovot, Rehovot, Center District, Israel

Дата рождения

16.06.1947

Дата смерти

06.05.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1947

Отец: Ласкова-Балабасова Отец Наталья

Мать: Ласкова-Балабасова Мария

Rehovot, Rehovot, Center District, Israel
Бракосочетание
Около 1977

Жена: Балабасова Татьяна

Grozny, Gorod Groznyy, Chechnya, Russia
Супруг(-а): Ivan Balabasov (Balabas)
Рождение ребёнка
02.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балабасова Татьяна

Грозный
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балабасова Татьяна

Грозный
Смерть
06.05.2020
Russian Federation
Похороны
09.05.2020
Russian Federation
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