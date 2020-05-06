Balabasov (Balabas) Иван
Место рожденияRehovot, Rehovot, Center District, Israel
Дата рождения16.06.1947
Дата смерти06.05.2020
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1947
Rehovot, Rehovot, Center District, Israel
Бракосочетание
Около 1977
Жена: Балабасова Татьяна
Grozny, Gorod Groznyy, Chechnya, Russia
Супруг(-а): Ivan Balabasov (Balabas)
Рождение ребёнка
02.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балабасова Татьяна
Грозный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балабасова Татьяна
Грозный
Смерть
06.05.2020
Russian Federation
Похороны
09.05.2020
Russian Federation