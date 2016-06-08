Павлова (Мешерякова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1950
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Павлов Александр
Рождение ребёнка
28.12.1956
Сын: Павлов Владимир
Отец ребёнка: Павлов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Александр
Смерть
1995