Павлова (Мешерякова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Мешерякова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1950

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Павлов Александр

Рождение ребёнка
28.12.1956

Сын: Павлов Владимир

Отец ребёнка: Павлов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Александр

Смерть
1995
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