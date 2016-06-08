Павлов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1956

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1956

Отец: Павлов Александр

Мать: Павлова Мария

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