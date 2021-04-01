Ефремова Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1954
Дата смерти01.04.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1954
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колмаков Юрий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1984
Дочь: Азончик Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Колмаков Юрий Павлович
Смерть
01.04.2021