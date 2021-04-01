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Ефремова Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1954

Дата смерти

01.04.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1945 г.р.

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
11.04.1954

Отец: не указан

Мать: Ермолаева Таисия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колмаков Юрий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колмаков Юрий Павлович

Рождение ребёнка
27.10.1984

Дочь: Азончик Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Колмаков Юрий Павлович

Смерть
01.04.2021

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