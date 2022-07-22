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Колмаков Юрий Павлович

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Место рождения

Малмыж, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

10.10.1945

Дата смерти

22.07.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1945

Отец: Колмаков Павел Николаевич

Мать: Левашова Лидия Трофимовна

Малмыж, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
27.10.1984

Дочь: Азончик Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Ефремова Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефремова Ольга Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Ольга Викторовна

Смерть
22.07.2022
Минск, Минск
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