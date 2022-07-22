Колмаков Юрий Павлович
Место рождения
Дата рождения10.10.1945
Дата смерти22.07.2022
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1945
Рождение ребёнка
27.10.1984
Дочь: Азончик Анна Юрьевна
Мать ребёнка: Ефремова Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефремова Ольга Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.2022
Минск, Минск