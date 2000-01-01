Корсакова (Дедева) Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Корсаков Лёв Иванович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Корсаков Лёв Иванович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Корсаков Александр Львович
Отец ребёнка: Корсаков Лёв Иванович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Озерова Прасковья Львовна
Отец ребёнка: Корсаков Лёв Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1799
Сын: Корсаков Асинкрит Львович
Отец ребёнка: Корсаков Лёв Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1835