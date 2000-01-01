Корсакова (Дедева) Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Дедева) Авдотья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1835

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Корсаков Николай Львович

Отец ребёнка: Корсаков Лёв Иванович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Корсаков Фёдор Львович

Отец ребёнка: Корсаков Лёв Иванович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Корсаков Александр Львович

Отец ребёнка: Корсаков Лёв Иванович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Озерова Прасковья Львовна

Отец ребёнка: Корсаков Лёв Иванович

Рождение ребёнка
02.04.1799

Сын: Корсаков Асинкрит Львович

Отец ребёнка: Корсаков Лёв Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Лёв Иванович

Смерть
1835
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