Корсаков Лёв Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти20.02.1799
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Корсаков Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Корсакова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Корсакова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Корсаков Александр Львович
Мать ребёнка: Корсакова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Озерова Прасковья Львовна
Мать ребёнка: Корсакова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1799
Сын: Корсаков Асинкрит Львович
Мать ребёнка: Корсакова Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.1799