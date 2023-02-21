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Корсаков Лёв Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

20.02.1799

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Корсаков Иван Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Корсаков Николай Львович

Мать ребёнка: Корсакова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Корсаков Фёдор Львович

Мать ребёнка: Корсакова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Корсаков Александр Львович

Мать ребёнка: Корсакова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Озерова Прасковья Львовна

Мать ребёнка: Корсакова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1799

Сын: Корсаков Асинкрит Львович

Мать ребёнка: Корсакова Авдотья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Авдотья Ивановна

Смерть
20.02.1799
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