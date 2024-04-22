Наседкин Феоктист Сергеевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888 ст.
Отец: Наседкин Сергей Гаврилович
Мать: Наседкина Параскева
Бракосочетание
20.01.1908 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1908 ст.
Сын: Наседкин Стефан Феоктистович
Мать ребёнка: Наседкина Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
07.10.1910 ст.
Сын: Наседкин Евлампий Феоктистович
Мать ребёнка: Наседкина Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
18.07.1912 ст.
Сын: Наседкин Иоанн Феоктистович
Мать ребёнка: Наседкина Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
28.07.1915 ст.
Сын: Наседкин Пантелеймон Феоктистович
Мать ребёнка: Наседкина Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
24.09.1916 ст.
Сын: Наседкин Сергей Феоктистович
Мать ребёнка: Наседкина Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
06.04.1918
Дочь: Анастасия Феоктистовна
Мать ребёнка: Наседкина Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
22.05.1922
Сын: Наседкин Петр Феоктистович
Мать ребёнка: Наседкина Татьяна Матвеевна
Смерть
Неизвестно