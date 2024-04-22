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Наседкин Феоктист Сергеевич

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

01.01.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888 ст.

Отец: Наседкин Сергей Гаврилович

Мать: Наседкина Параскева

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
20.01.1908 ст.

Жена: Наседкина Татьяна Матвеевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.11.1908 ст.

Сын: Наседкин Стефан Феоктистович

Мать ребёнка: Наседкина Татьяна Матвеевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.10.1910 ст.

Сын: Наседкин Евлампий Феоктистович

Мать ребёнка: Наседкина Татьяна Матвеевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.07.1912 ст.

Сын: Наседкин Иоанн Феоктистович

Мать ребёнка: Наседкина Татьяна Матвеевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.07.1915 ст.

Сын: Наседкин Пантелеймон Феоктистович

Мать ребёнка: Наседкина Татьяна Матвеевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
24.09.1916 ст.

Сын: Наседкин Сергей Феоктистович

Мать ребёнка: Наседкина Татьяна Матвеевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.04.1918

Дочь: Анастасия Феоктистовна

Мать ребёнка: Наседкина Татьяна Матвеевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.05.1922

Сын: Наседкин Петр Феоктистович

Мать ребёнка: Наседкина Татьяна Матвеевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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