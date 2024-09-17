Нагайлис Михаил Лукьянович
Место рожденияМалдавия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Малдавия
Рождение ребёнка
27.10.1952
Дочь: Ощепкова (Нагайлис) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Неволина (Ровенская) Александра Степановна
Омская область. Н. Омский район. сПодольск.
Бракосочетание
17.11.1952
с. Паутовка, Беляшовский с/с Н-Омский р-н Омская обл
Смерть
Неизвестно
Малдавия