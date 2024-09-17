Нагайлис Михаил Лукьянович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Нагайлис Михаил Лукьянович

Место рождения

Малдавия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малдавия
Рождение ребёнка
27.10.1952

Дочь: Ощепкова (Нагайлис) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Неволина (Ровенская) Александра Степановна

Омская область. Н. Омский район. сПодольск.
Бракосочетание
17.11.1952

Жена: Неволина (Ровенская) Александра Степановна

с. Паутовка, Беляшовский с/с Н-Омский р-н Омская обл
Смерть
Неизвестно
Малдавия

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