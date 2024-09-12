Неволина (Ровенская) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения23.04.1930
Дата смерти12.09.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
27.10.1952
Дочь: Ощепкова (Нагайлис) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Нагайлис Михаил Лукьянович
Омская область. Н. Омский район. сПодольск.
Бракосочетание
17.11.1952
с. Паутовка, Беляшовский с/с Н-Омский р-н Омская обл
Рождение ребёнка
14.08.1960
Отец ребёнка: Ширин Егор Трофимович
Омская обл. Горьковский район с Соснино
Рождение ребёнка
21.08.1962
Дочь: Плющева (Ширина) Вера Егоровна
Отец ребёнка: Ширин Егор Трофимович
Омская область Горьковский район с Соснино
Рождение ребёнка
19.12.1965
Дочь: Гоберкорн (Ширина) Светлана Егоровна
Отец ребёнка: Ширин Егор Трофимович
Омская область Горьковский район с Соснино
Бракосочетание
22.12.1966
Астыровский с/с Горьковского района
Рождение ребёнка
31.01.1970
Дочь: Ключенко (Ширина) Лариса Егоровна
Отец ребёнка: Ширин Егор Трофимович
Омска область Горьковский район с Соснино
Бракосочетание
17.11.1990
Отдел ЗАГС Любинского райисполкома Омской обл
Смерть
12.09.2024