Неволина (Ровенская) Александра Степановна 23.04.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Неволина (Ровенская) Александра Степановна

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Место рождения

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

23.04.1930

Дата смерти

12.09.2024

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1930

Отец: Ровенский Степан Иванович

Мать: Ровенская (Огаркова) Наталья Никаноровна

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
27.10.1952

Дочь: Ощепкова (Нагайлис) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Нагайлис Михаил Лукьянович

Омская область. Н. Омский район. сПодольск.
Бракосочетание
17.11.1952

Муж: Нагайлис Михаил Лукьянович

с. Паутовка, Беляшовский с/с Н-Омский р-н Омская обл
Рождение ребёнка
14.08.1960

Сын: Ширин Валерий Егорович

Отец ребёнка: Ширин Егор Трофимович

Омская обл. Горьковский район с Соснино
Рождение ребёнка
21.08.1962

Дочь: Плющева (Ширина) Вера Егоровна

Отец ребёнка: Ширин Егор Трофимович

Омская область Горьковский район с Соснино
Рождение ребёнка
19.12.1965

Дочь: Гоберкорн (Ширина) Светлана Егоровна

Отец ребёнка: Ширин Егор Трофимович

Омская область Горьковский район с Соснино
Бракосочетание
22.12.1966

Муж: Ширин Егор Трофимович

Астыровский с/с Горьковского района
Рождение ребёнка
31.01.1970

Дочь: Ключенко (Ширина) Лариса Егоровна

Отец ребёнка: Ширин Егор Трофимович

Омска область Горьковский район с Соснино
Бракосочетание
17.11.1990

Муж: Неволин Павел Савельевич

Отдел ЗАГС Любинского райисполкома Омской обл
Смерть
12.09.2024
Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область

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