Гадиев Тимерзагит Гадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадиев Тимерзагит Гадиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мутыгуллина Фания Хабибулловна

Рождение ребёнка
08.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мутыгуллина Фания Хабибулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мутыгуллина Фания Хабибулловна

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
1999
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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