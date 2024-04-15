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Демьяненко Иван Авраамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Демьяненко Авраам Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Демьяненко Фома Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Демьяненко Онуфрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демьяненко Ирина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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