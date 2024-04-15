Демьяненко Иван Авраамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Демьяненко Авраам Данилович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
1849
Сын: Демьяненко Онуфрий Иванович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно