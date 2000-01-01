Фирсюк Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсюк Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1990

Отец: Михаил

Мать: Фирсюк Татьяна Владимировна

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