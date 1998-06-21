Фирсюк Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсюк Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1968

Отец: Фирсюк Владимир Васильевич

Мать: Фирсюк Галина Андреевна

Рождение ребёнка
25.03.1990

Сын: Фирсюк Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
21.06.1998

Дочь: Дарья Никитична

Отец ребёнка: Бойков Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Развод
Неизвестно

Муж: Михаил

Развод
Неизвестно

Муж: Бойков Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойков Никита

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