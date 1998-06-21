Фирсюк Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1968
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1968
Рождение ребёнка
25.03.1990
Сын: Фирсюк Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
21.06.1998
Дочь: Дарья Никитична
Отец ребёнка: Бойков Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил
Развод
Неизвестно
Муж: Михаил
Развод
Неизвестно
Муж: Бойков Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бойков Никита