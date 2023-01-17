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Колмаков Алексей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1997

Сын: Колмаков Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Колмакова Светлана Валентиновна

Рождение ребёнка
08.09.1998

Сын: Колмаков Ярослав

Мать ребёнка: Колмакова Светлана Валентиновна

Рождение ребёнка
29.12.2004

Дочь: Колмакова Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Колмакова Светлана Валентиновна

Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колмакова Светлана Валентиновна

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