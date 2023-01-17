Колмаков Алексей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1997
Мать ребёнка: Колмакова Светлана Валентиновна
Рождение ребёнка
08.09.1998
Сын: Колмаков Ярослав
Мать ребёнка: Колмакова Светлана Валентиновна
Рождение ребёнка
29.12.2004
Дочь: Колмакова Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Колмакова Светлана Валентиновна
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно