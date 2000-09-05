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Васильев Василий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1930

Дата смерти

05.09.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1959

Сын: Васильев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Васильева Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
09.01.1963

Сын: Васильев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Васильева Мария Кирилловна

Смерть
05.09.2000

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