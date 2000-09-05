Васильев Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1930
Дата смерти05.09.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1959
Сын: Васильев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Васильева Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
09.01.1963
Сын: Васильев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Васильева Мария Кирилловна
Смерть
05.09.2000