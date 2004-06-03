Васильева Мария Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1935
Дата смерти03.06.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1959
Сын: Васильев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Васильев Василий Константинович
Рождение ребёнка
09.01.1963
Сын: Васильев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Васильев Василий Константинович
Смерть
03.06.2004