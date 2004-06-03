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Васильева Мария Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1935

Дата смерти

03.06.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1959

Сын: Васильев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Васильев Василий Константинович

Рождение ребёнка
09.01.1963

Сын: Васильев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Васильев Василий Константинович

Смерть
03.06.2004

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