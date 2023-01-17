Горбачёва Матрона Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва Матрона Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

22.05.1899

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1870

Сын: Горбачёв Алексей Моисеевич

Отец ребёнка: Горбачёв Моисей Иванович

Поляны, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.10.1874

Сын: Горбачёв Сергей Моисеевич

Отец ребёнка: Горбачёв Моисей Иванович

Поляны, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Моисеевна

Отец ребёнка: Горбачёв Моисей Иванович

Поляны, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Моисеевна

Отец ребёнка: Горбачёв Моисей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачёв Моисей Иванович

Смерть
22.05.1899
Поляны, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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