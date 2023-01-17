Горбачёва Матрона Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти22.05.1899
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1870
Сын: Горбачёв Алексей Моисеевич
Отец ребёнка: Горбачёв Моисей Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1874
Сын: Горбачёв Сергей Моисеевич
Отец ребёнка: Горбачёв Моисей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Моисеевна
Отец ребёнка: Горбачёв Моисей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Моисеевна
Отец ребёнка: Горбачёв Моисей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.1899