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Горбачёв Моисей Иванович

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Место рождения

Поляны, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбачёв Иван

Мать: не указана

Поляны, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.03.1870

Сын: Горбачёв Алексей Моисеевич

Мать ребёнка: Горбачёва Матрона Яковлевна

Поляны, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.10.1874

Сын: Горбачёв Сергей Моисеевич

Мать ребёнка: Горбачёва Матрона Яковлевна

Поляны, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Моисеевна

Мать ребёнка: Горбачёва Матрона Яковлевна

Поляны, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Моисеевна

Мать ребёнка: Горбачёва Матрона Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Матрона Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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