Горбачёв Моисей Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбачёв Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1870
Сын: Горбачёв Алексей Моисеевич
Мать ребёнка: Горбачёва Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
01.10.1874
Сын: Горбачёв Сергей Моисеевич
Мать ребёнка: Горбачёва Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Моисеевна
Мать ребёнка: Горбачёва Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Моисеевна
Мать ребёнка: Горбачёва Матрона Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно