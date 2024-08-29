Смирнов Иван Никифорович
Место рожденияЧерпа
Дата рождения31.12.1867 ст.
Дата смерти09.03.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1867 ст.
Отец: Смирнов Никифор Иванович
Мать: Смирнова N N
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1895 ст.
Дочь: Смирнова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Фёдоровна
Смерть
09.03.1919
Водзимонье, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика