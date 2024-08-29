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Смирнов Иван Никифорович

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Место рождения

Черпа

Дата рождения

31.12.1867 ст.

Дата смерти

09.03.1919

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1867 ст.

Отец: Смирнов Никифор Иванович

Мать: Смирнова N N

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.02.1895 ст.

Дочь: Смирнова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Фёдоровна

Смерть
09.03.1919
Водзимонье, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

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