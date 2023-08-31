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Любовь Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огиенко (Горелов) Иван Павлович(Васильевич)

Рождение ребёнка
04.09.1964

Дочь: Огиенко Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Огиенко (Горелов) Иван Павлович(Васильевич)

Рождение ребёнка
С 01.01.1976

Сын: Огиенко Андрей Иванович

Отец ребёнка: Огиенко (Горелов) Иван Павлович(Васильевич)

Смерть
Неизвестно

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