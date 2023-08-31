Любовь Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1964
Дочь: Огиенко Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Огиенко (Горелов) Иван Павлович(Васильевич)
Рождение ребёнка
С 01.01.1976
Отец ребёнка: Огиенко (Горелов) Иван Павлович(Васильевич)
Смерть
Неизвестно