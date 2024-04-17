Огиенко (Горелов) Иван Павлович(Васильевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1942
Дата смерти27.03.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
27.03.1927
Рождение
23.09.1942
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Аркадьевна
Рождение ребёнка
04.09.1964
Дочь: Огиенко Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Любовь Аркадьевна
Рождение ребёнка
С 01.01.1976
Мать ребёнка: Любовь Аркадьевна