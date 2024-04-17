Огиенко (Горелов) Иван Павлович(Васильевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огиенко (Горелов) Иван Павлович(Васильевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1942

Дата смерти

27.03.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1946 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
27.03.1927
Рождение
23.09.1942

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Аркадьевна

Рождение ребёнка
04.09.1964

Дочь: Огиенко Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Любовь Аркадьевна

Рождение ребёнка
С 01.01.1976

Сын: Огиенко Андрей Иванович

Мать ребёнка: Любовь Аркадьевна

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