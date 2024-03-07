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Колеганов Федот Леонтьевич

Место рождения

с.Ташелка Самарской губернии

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Колеганов Леонтий Антонович

Мать: Колеганова Анна Васильевна

с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Федотовнв

Мать ребёнка: Колеганова Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колеганов Стефан Федотович

Мать ребёнка: Колеганова Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колеганов Фёдор Федотович

Мать ребёнка: Колеганова Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Володина Матрёна Федотовна

Мать ребёнка: Колеганова Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колеганов Дмитрий Федотович

Мать ребёнка: Колеганова Гликерия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колеганова Гликерия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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