Колеганов Федот Леонтьевич
Место рожденияс.Ташелка Самарской губернии
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Федотовнв
Мать ребёнка: Колеганова Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колеганов Стефан Федотович
Мать ребёнка: Колеганова Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колеганов Фёдор Федотович
Мать ребёнка: Колеганова Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Володина Матрёна Федотовна
Мать ребёнка: Колеганова Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колеганов Дмитрий Федотович
Мать ребёнка: Колеганова Гликерия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно