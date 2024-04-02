Осипов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осипов (чапурин) Иван

Мать: Осипова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Осипова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Николай

Мать ребёнка: Осипова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Зоя

Смерть
Неизвестно
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