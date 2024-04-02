Осипов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осипов (чапурин) Иван
Мать: Осипова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Осипова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Николай
Мать ребёнка: Осипова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Зоя
Смерть
Неизвестно