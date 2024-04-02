Осипова (Колоскова) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Осипов Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Николай
Отец ребёнка: Осипов Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Юрий
Смерть
Неизвестно