Осипова (Колоскова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Колоскова) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Осипов Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Николай

Отец ребёнка: Осипов Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Юрий

Смерть
Неизвестно
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