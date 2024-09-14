Дементьев Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Дементьев Василий
Мать: не указана
Трефилов починок, шанчюрского уезда, Успенской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
1762
РГАДА, 350-1-1636-645об Засыпка доменный
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот