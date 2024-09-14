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Дементьев Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Дементьев Василий

Мать: не указана

Трефилов починок, шанчюрского уезда, Успенской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дементьева Меланья Патрикеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Работа или профессия
1762
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
РГАДА, 350-1-1636-645об Засыпка доменный
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 оборот

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