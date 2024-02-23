Румянцева (Юшкова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1810 ст.
Дата смерти03.04.1888 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1810 ст.
Отец: Юшков Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
18.04.1828
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.09.1829
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1830
Сын: Румянцев Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.1832
Дочь: Фон Гаген (Румянцева) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.1834
Сын: Румянцев Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.1846
Сын: Румянцев Евграф Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.10.1849
Дочь: (Румянцева) Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.1852 ст.
Дочь: Ланина (Румянцева) Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.1855
Дочь: (Румянцева) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.04.1888 ст.