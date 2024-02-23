Румянцева (Юшкова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Юшкова) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1810 ст.

Дата смерти

03.04.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1810 ст.

Отец: Юшков Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
18.04.1828

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.09.1829

Сын: Румянцев Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.10.1830

Сын: Румянцев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.1832

Дочь: Фон Гаген (Румянцева) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.01.1834

Сын: Румянцев Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.11.1846

Сын: Румянцев Евграф Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.10.1849

Дочь: (Румянцева) Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.04.1852 ст.

Дочь: Ланина (Румянцева) Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.01.1855

Дочь: (Румянцева) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.04.1888 ст.

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