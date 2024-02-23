Румянцев Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1830
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.07.1871
Дочь: Румянцева Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Румянцева Варвара Валериановна
Рождение ребёнка
31.01.1872
Сын: Румянцев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Румянцева Варвара Валериановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно