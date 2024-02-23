Румянцев Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцев Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1830

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Румянцева Александра Петровна

Рождение ребёнка
17.07.1871

Дочь: Румянцева Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Румянцева Варвара Валериановна

Рождение ребёнка
31.01.1872

Сын: Румянцев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Румянцева Варвара Валериановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Варвара Валериановна

Смерть
Неизвестно
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