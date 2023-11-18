Жгун Ксения Захаровна
Место рожденияГоны, Чернецовская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.02.1888 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.02.1890 ст.
Дочь: Жгун Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Жгун Григорий Павлович
Рождение ребёнка
01.02.1892 ст.
Дочь: Жгун Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Жгун Григорий Павлович
Рождение ребёнка
18.01.1897 ст.
Дочь: Жгун Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Жгун Григорий Павлович
Рождение ребёнка
27.08.1899 ст.
Дочь: Жгун Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Жгун Григорий Павлович
Рождение ребёнка
11.10.1902 ст.
Дочь: Семёнова Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Жгун Григорий Павлович
Смерть
Неизвестно