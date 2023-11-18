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Жгун Ксения Захаровна

Место рождения

Гоны, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Гоны, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
21.02.1888 ст.

Муж: Жгун Григорий Павлович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.02.1890 ст.

Дочь: Жгун Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Жгун Григорий Павлович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1892 ст.

Дочь: Жгун Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Жгун Григорий Павлович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1897 ст.

Дочь: Жгун Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Жгун Григорий Павлович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.08.1899 ст.

Дочь: Жгун Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Жгун Григорий Павлович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.10.1902 ст.

Дочь: Семёнова Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Жгун Григорий Павлович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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