Жгун Григорий Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Жгун Павел Федосеевич
Бракосочетание
21.02.1888 ст.
Жена: Жгун Ксения Захаровна
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.02.1890 ст.
Дочь: Жгун Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Жгун Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
01.02.1892 ст.
Дочь: Жгун Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Жгун Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
18.01.1897 ст.
Дочь: Жгун Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Жгун Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
27.08.1899 ст.
Дочь: Жгун Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Жгун Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
11.10.1902 ст.
Дочь: Семёнова Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Жгун Ксения Захаровна
Смерть
Неизвестно