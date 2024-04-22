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Жгун Григорий Павлович

Место рождения

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Жгун Павел Федосеевич

Мать: не указана

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.02.1888 ст.

Жена: Жгун Ксения Захаровна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.02.1890 ст.

Дочь: Жгун Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Жгун Ксения Захаровна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1892 ст.

Дочь: Жгун Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Жгун Ксения Захаровна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1897 ст.

Дочь: Жгун Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Жгун Ксения Захаровна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.08.1899 ст.

Дочь: Жгун Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Жгун Ксения Захаровна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.10.1902 ст.

Дочь: Семёнова Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Жгун Ксения Захаровна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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