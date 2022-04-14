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Меркосян Карен Размикоич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1977

Отец: Меркосян Размик Гевондович

Мать: Меркосян Джульетта

Бракосочетание
24.08.2002

Жена: Меркосян Шушан Даниеловна

Рождение ребёнка
15.05.2003

Дочь: Меркосян Седа Кареновна

Мать ребёнка: Меркосян Шушан Даниеловна

Рождение ребёнка
14.04.2020

Сын: Меркосян Даниил Каренович

Мать ребёнка: Меркосян Шушан Даниеловна

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