Меркосян Карен Размикоич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1977
Отец: Меркосян Размик Гевондович
Мать: Меркосян Джульетта
Бракосочетание
24.08.2002
Рождение ребёнка
15.05.2003
Дочь: Меркосян Седа Кареновна
Мать ребёнка: Меркосян Шушан Даниеловна
Рождение ребёнка
14.04.2020
Сын: Меркосян Даниил Каренович
Мать ребёнка: Меркосян Шушан Даниеловна