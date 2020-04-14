Меркосян Даниил Каренович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркосян Даниил Каренович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.2020

Отец: Меркосян Карен Размикоич

Мать: Меркосян Шушан Даниеловна

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