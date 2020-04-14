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Меркосян Даниил Каренович
Меркосян Даниил Каренович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.04.2020
Пол
Мужской
Отец
Меркосян Карен Размикоич
1977 г.р.
Мать
Меркосян (Дарбинян) Шушан Даниеловна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.2020
Отец:
Меркосян Карен Размикоич
Мать:
Меркосян Шушан Даниеловна
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