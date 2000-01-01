(Пукенис) Розалия Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пукенис) Розалия Климентьевна

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Место рождения

дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн

Дата рождения

1914

Дата смерти

02.07.1914

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Смерть
02.07.1914
дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Причина смерти: Скарлатина
Рождение
1914

Отец: Пукенис Климентий Викентьевич

Мать: Pukeniene Ona

дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Похороны
Неизвестно
Оникштынское кладбище
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