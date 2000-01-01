(Пукенис) Розалия Климентьевна
Место рождениядер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Дата рождения1914
Дата смерти02.07.1914
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Смерть
02.07.1914
дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Причина смерти: Скарлатина
Рождение
1914
Отец: Пукенис Климентий Викентьевич
Мать: Pukeniene Ona
дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Похороны
Неизвестно
Оникштынское кладбище