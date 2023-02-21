Pukeniene (Šermukšnyte) Ona — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pukeniene (Šermukšnyte) Ona

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Пукенис Павел Климентьевич

Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич

дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Рождение ребёнка
1893

Сын: Пукенис Антон Климентьевич

Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич

дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Рождение ребёнка
01.03.1899

Сын: Пукенис Казимир Климентьевич

Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич

дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губернии
Рождение ребёнка
03.05.1901

Дочь: Домицеля Климентьевна

Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич

дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Рождение ребёнка
05.03.1903

Дочь: Аницета Климентьевна

Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич

дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Рождение ребёнка
1906

Сын: Пукенис Климентий Климентиевич

Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич

дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Розалия Климентьевна

Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич

дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Текля Климентьевна

Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич

дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Климентьевна

Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич

дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пукенис Викентий Климентьевич

Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич

дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пукенис Иван Климентьевич

Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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