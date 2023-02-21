Pukeniene (Šermukšnyte) Ona
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Пукенис Павел Климентьевич
Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич
Сын: Пукенис Антон Климентьевич
Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич
Сын: Пукенис Казимир Климентьевич
Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич
Дочь: Домицеля Климентьевна
Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич
Дочь: Аницета Климентьевна
Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич
Сын: Пукенис Климентий Климентиевич
Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич
Дочь: Розалия Климентьевна
Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич
Дочь: Текля Климентьевна
Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич
Дочь: Анна Климентьевна
Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич
Сын: Пукенис Викентий Климентьевич
Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич
Сын: Пукенис Иван Климентьевич
Отец ребёнка: Пукенис Климентий Викентьевич
Муж: не указан