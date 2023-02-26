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Трегубов Григорий Васильев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Тарушкина (Трегубова) Ефрасиния Григорьева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1861

Сын: Трегубов Андрей Григорьев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1869

Сын: Трегубов Михаил Григорьев

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: (Трегубова) Дария Григорьева

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Трегубов Павел Григорьев

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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