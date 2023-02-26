Трегубов Григорий Васильев
Место рождения
Дата рожденияДо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Тарушкина (Трегубова) Ефрасиния Григорьева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1861
Сын: Трегубов Андрей Григорьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1869
Сын: Трегубов Михаил Григорьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1876
Дочь: (Трегубова) Дария Григорьева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно